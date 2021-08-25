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Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:36

Denizlispor'dan 3 transfer birden!

İHA
Denizlispor’dan 3 transfer birden!

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor son olarak Samsunspor forması giyen Brahim Darri, İsmail Aissati ve Erdak Akdari'yi transfer etti.

Denizlispor ardı ardına transferlerine devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari ile anlaştı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Faslı Ismail Aissati ve 28 yaşındaki Erdal Akdari ile 2'şer yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Denizlispor'dan 3 transfer birden!
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