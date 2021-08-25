Feghouli kaldı Babel eve döndü

Cezayirli oyuncu golleriyle takımda kalmayı garantiledi, üstü çizilen Babel ise dün sosyal medyadan “Eve dönüyorum” paylaşımı yaptı
BURAK Elmas başkanlığındaki yönetim, 59 milyon Euro'ya ulaşanA Takım bütçesini azaltmak için bir aydır uğraş veriyor. Falcao, Feghouli,Babel ve Diagne, takım maliyetinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ayrılmayı kabul eden Falcao'nun gitmesi kesinleşti. Ayrılacak ikinci yıldız isimde ise değişiklik oldu. St.Johnstonerövanşıyla tekrar oynamaya ve golleriniatmaya başlayan Feghouli, hem Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Cezayirli'nin yerine Babel'in üstü çizildi. Hollandalı yıldız dün sosyal medya hesabından "I'm goinghome" (Eve dönüyorum) paylaşımı yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardan2.5 milyon Euro garantimaaş alıyordu.