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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Feghouli kaldı Babel eve döndü

Feghouli kaldı Babel eve döndü

Cezayirli oyuncu golleriyle takımda kalmayı garantiledi, üstü çizilen Babel ise dün sosyal medyadan “Eve dönüyorum” paylaşımı yaptı

BURAK Elmas başkanlığındaki yönetim, 59 milyon Euro'ya ulaşan A Takım bütçesini azaltmak için bir aydır uğraş veriyor. Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne, takım maliyetinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ayrılmayı kabul eden Falcao'nun gitmesi kesinleşti. Ayrılacak ikinci yıldız isimde ise değişiklik oldu. St.Johnstone rövanşıyla tekrar oynamaya ve gollerini atmaya başlayan Feghouli, hem Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Cezayirli'nin yerine Babel'in üstü çizildi. Hollandalı yıldız dün sosyal medya hesabından "I'm going home" (Eve dönüyorum) paylaşımı yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon Euro garanti maaş alıyordu.

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Feghouli kaldı Babel eve döndü
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