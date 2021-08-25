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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Güçlerini birleştirdiler

Güçlerini birleştirdiler

Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu birlikte kullanmak için anlaşma imzaladı

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Kulübü dev iş birliğine imza attı. Sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji'nin de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu kullanması için anlaşma imzaladı. Basın toplantısına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Bahçeşehir Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın katıldı. Genel sekreter Aydın, "Bu sezon sonunda bu salona 2 Avrupa kupa gelecek, inanıyorum" dedi. Bahçeşehir Başkanı Yücel 12 yaş üstü çocuğu ile maça gelen velilerden ücret almayacaklarını açıkladı. İki kulübün ortak kombine için çalıştığı da belirtildi.

SAĞLIK OLSUN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'e "Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum, hepimizin bir kusuru var, sağlık olsun. Benim de babam Beşiktaşlı" diyerek espride bulundu.

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Güçlerini birleştirdiler
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