Güçlerini birleştirdiler

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Kulübü dev iş birliğine imza attı. Sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji'nin de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu kullanması için anlaşma imzaladı. Basın toplantısına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Bahçeşehir Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın katıldı. Genel sekreter Aydın, "Bu sezon sonundabu salona 2 Avrupa kupasıgelecek, inanıyorum" dedi. Bahçeşehir Başkanı Yücel 12 yaş üstü çocuğu ile maça gelen velilerden ücret almayacaklarını açıkladı. İki kulübün ortak kombine için çalıştığı da belirtildi.
SAĞLIK OLSUN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'e "Sizin de sağlam Beşiktaşlıolduğunuzu biliyorum, hepimizin bir kusuru var, sağlıkolsun. Benim de babam Beşiktaşlı" diyerek espride bulundu.