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Giriş Tarihi: 26.8.2021

8+3’e karşıyız

OGÜN ŞAHİNOĞLU
8+3’e karşıyız

Oyun içindeki yabancı sayısı ile ilgili kuralın değişmesi gerektiğini belirten Ahmet Nur Çebi, “Uygulamayı doğru bulmuyorum. Allah teknik direktörlere kolaylık versin” dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı kulüp ve Türk futbolunun gündemi hakkında değerlendirmede bulundu. Çebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Oyun içinde 8+3 şeklindeki kuralın hocaları zorladığını, özellikle son Beşiktaş maçında ben de gözlemledim. Doğru bulmuyorum. Allah, teknik direktörlere yardım etsin. Buna karşıyız, değişmesi lazım. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız. Yerli futbolcuların ihtiyaç olması durumu bizi birkaç transfere daha zorlayabilir. Minimum 1, maksimum 3 oyuncu alma planımız var. Bakalım zaman gösterecek."

GEDSON'DAN VAZGEÇTİK
"GEDSON Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımız var."

HAKEM HATALARI ÖNE ÇIKTI
"LIG yeni başlamasına rağmen ön plana çıkan şey hakem hataları oldu. Beşiktaş'ın bir penaltısının verilmediğini söyleyebilirim. VAR'a bile gidilmedi. Daha sezonun başındayız, sonuna kadar böyle giderse yandık."

ORMAN'A CEVAP VERECEĞİM
"FIKRET Orman 2 yıl durup tekrar konuşmuş, herhalde bir sebebi vardır. Kendisine ilk divan ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğime kimsenin şüphesi olmasın."

KARTAL'IN YENI ARAÇLARI ELEKTRIKLI
Beşiktaş'ın sponsorları arasında yer alan Volvo, eletrikili şarj edilebilir yeni araçlarınısiyah- beyazlı kulübe teslim etti. Lansmana başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Magnus Boman katıldı

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8+3’e karşıyız
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