Bizimle olanlar dünyanın en iyisi

Pereira, elindeki oyunculara övgü yağdırdı: “Kaç dakika süre alırlarsa alsınlar özveriyle savaşacaklar. Kimin oynadığı önemli değil. Bizimle olan oyuncular dünyanın en iyileri”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki maçı öncesi yine ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı, takımdakisakat ve eksik oyuncularınçokluğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Şu an bizimle olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları. Kaç dakika süre alırlarsa alsınlar, ister 90 ister 10; hepsi özveriyle savaşacak. Kimin oynadığınınbir önemi olmayacak."
OLUMSUZLUKLAR SAHADA UNUTULUR Finlandiya'daki soğuk hava şartları ve suni çim gibi olumsuz etkiler içinse Pereira,"Koşullardan ziyade bizimne yapacağımız önemli.Gruplara kaldığımız an bu statbizim için en güzel stat olacak."
YAĞMUR, SOĞUK ZEMİN AVANTAJIMIZ
FINLANDIYA temsilcisi Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, hava şartlarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi: "Çok yağmur yağıyor, hava da rüzgârlı. Sahanın yapay çim olması bizim için avantaj, rakip için dezavantaj. Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmadan daha farklı oynayacağını düşünmüyorum. Bu yüzden biz de ilk oyuna göre fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz, iki gol atıp kazanmamız lazım."