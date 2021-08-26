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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Bizimle olanlar dünyanın en iyisi

Bizimle olanlar dünyanın en iyisi

Pereira, elindeki oyunculara övgü yağdırdı: “Kaç dakika süre alırlarsa alsınlar özveriyle savaşacaklar. Kimin oynadığı önemli değil. Bizimle olan oyuncular dünyanın en iyileri”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki maçı öncesi yine ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı, takımdaki sakat ve eksik oyuncuların çokluğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Şu an bizimle olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları. Kaç dakika süre alırlarsa alsınlar, ister 90 ister 10; hepsi özveriyle savaşacak. Kimin oynadığının bir önemi olmayacak."

OLUMSUZLUKLAR SAHADA UNUTULUR
Finlandiya'daki soğuk hava şartları ve suni çim gibi olumsuz etkiler içinse Pereira,"Koşullardan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Gruplara kaldığımız an bu stat bizim için en güzel stat olacak."

YAĞMUR, SOĞUK ZEMİN AVANTAJIMIZ
FINLANDIYA temsilcisi Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, hava şartlarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi: "Çok yağmur yağıyor, hava da rüzgârlı. Sahanın yapay çim olması bizim için avantaj, rakip için dezavantaj. Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmadan daha farklı oynayacağını düşünmüyorum. Bu yüzden biz de ilk oyuna göre fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz, iki gol atıp kazanmamız lazım."

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