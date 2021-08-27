Son dakika: Fatih Terim ’gidebilir’ demişti! Eski takımına önerildi

Babel'in transferi için, "Her şey olabilir" diyen Terim, şöyle konuştu: "Futbol dinamik bir oyun. Bugün göndermeyeceğiniz yarın gidebilir. Yarın gidecek olan da kalabilir. Mesele hep kalacak gibi oynamak, profesyonelce... Biz o atmosferimizi yönetimimizle ekibimizle tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Gidiyorsa sarılarak veda ederiz. Kalıyorsa da faydalanırız. Babel de özünde iyi bir oyuncu. İlk senesinde iyi işler yaptı bizde. Benim de beğendiğim önemli bir oyuncu ama her şey olabilir tabii."