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Giriş Tarihi: 27.8.2021 08:55 Son Güncelleme: 27.8.2021 08:56

Son dakika: Fatih Terim 'gidebilir' demişti! Eski takımına önerildi

Son dakika: Fatih Terim ’gidebilir’ demişti! Eski takımına önerildi

Son dakika... Randers'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Halil Dervişoğlu ve Gedson'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı takım, gönderilecek isimler de netleştirmeye başladı. Falcao'nun gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Babel'le de yollar ayrılacak. Fatih Terim'in, 'gidebilir' dediği Hollandalı, Süper Lig ekibine önerildi.

Son dakika... Danimarka takımı Randers'ı saf dışı bırakan ve adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdıran Galatasaray, kadrosunu takviye etmek için tam gaz çalışıyor. Bu sezon 9 futbolcuyu transfer eden sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson için temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'da kimlerin takımdan gönderileceği ise merak konusu. Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılması gündemdeydi ancak Feghouli verilen şansı iyi kullandı ve takımda kalacak. Cezayirli oyuncunun yerine ise Babel ayrılacaklar listesine eklendi.

Falcao dışında yüksek maliyetli bir oyuncusunu daha göndermek isteyen Galatasaray'da piyango Ryan Babel'e vurdu.

Feghouli'nin artan performansı sonrası gözden düşen Babel'e kulüp arayan yönetim, dünkü Randers maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncusunu eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi.

Sarı-kırmızılılar, Twente'nin de gündeminde bulunan Babel'e ücretinin bir kısmını ödeyecek.

FATİH TERİM AYRILABİLİR DEDİ

Randers müsabakasının ardından takımdan ayrılacak isimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Babel'in gönderilebileceğine vurgu yaptı.

Babel'in transferi için, "Her şey olabilir" diyen Terim, şöyle konuştu: "Futbol dinamik bir oyun. Bugün göndermeyeceğiniz yarın gidebilir. Yarın gidecek olan da kalabilir. Mesele hep kalacak gibi oynamak, profesyonelce... Biz o atmosferimizi yönetimimizle ekibimizle tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Gidiyorsa sarılarak veda ederiz. Kalıyorsa da faydalanırız. Babel de özünde iyi bir oyuncu. İlk senesinde iyi işler yaptı bizde. Benim de beğendiğim önemli bir oyuncu ama her şey olabilir tabii."

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Son dakika: Fatih Terim 'gidebilir' demişti! Eski takımına önerildi
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