Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Oğuz Kaan Güçtekin Belçika'ya transfer oldu
Giriş Tarihi: 27.8.2021 18:16 Son Güncelleme: 27.8.2021 18:21

Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Oğuz Kaan Güçtekin Belçika'ya transfer oldu

Son dakika: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Oğuz Kaan Güçtekin Belçika’ya transfer oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belöika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Oğuz Kaan Güçtekin için veda mesajı yayınladı. Oğuz Kaan, geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, genç oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin'in Belçika ekiplerinden Westerlo'ya gönderildiğini açıkladı! Sezon başı takımla birlikte çalışan Oğuz Kaan, Vitor Pereira tarafından yeni sezon planlamasında yer almamıştı. Oğuz Kaan'a Süper Lig'den de birçok takım teklif yaptı. Genç oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürecek.

FENERBAHÇE'DEN OĞUZ KAAN AÇIKLAMASI!

'Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

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Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Oğuz Kaan Güçtekin Belçika'ya transfer oldu
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