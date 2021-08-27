Son dakika: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Oğuz Kaan Güçtekin Belçika’ya transfer oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, genç oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin'in Belçika ekiplerinden Westerlo'ya gönderildiğini açıkladı! Sezon başı takımla birlikte çalışan Oğuz Kaan, Vitor Pereira tarafından yeni sezon planlamasında yer almamıştı. Oğuz Kaan'a Süper Lig'den de birçok takım teklif yaptı. Genç oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürecek.

FENERBAHÇE'DEN OĞUZ KAAN AÇIKLAMASI!

'Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.



Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'