Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
Giriş Tarihi: 27.8.2021 08:10 Son Güncelleme: 27.8.2021 08:11

Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'

Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! ’Yıldız futbolcu kontenjanından...’

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kaldı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Kanarya, Finlandiya'ya Valencia'nın 3 gol attığı müsabakada adeta şov yaptı. Sarı-lacivertli takımın rahat kazandığı maçı Sabah Gazetesi'nin usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül değerlendirdi. Üründül, Valencia'nın 3 golüne rağmen santrfor bölgesine transfer yapılması gerektiğini ifade ederken, Mesut Özil için ise çarpıcı bir eleştiri yaptı.

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Helsinki'yi 5-2 yenerek adını gruplara yazdırdı. İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Pereira'nın öğrencileri, zorlanmadan tur atladı. Valencia attığı 3 golle zaferde başrol oynayan isimdi. Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetini Sabah Gazetesi'nden Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül yorumladı.

Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin 2 büyük sorunu olduğuna dikkat çekti. İşte Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç'in o değerlendirmeleri...

ÖMER ÜRÜNDÜL - VALENCİA İYİ AMA SANTRFOR ŞART

İstanbul'da ilk maçı izledikten sonra çok zayıf bulduğum Helsinki takımının rövanşta F.Bahçe'ye kötü bir sürpriz yapacağı bana göre mümkün değildi.

F.Bahçe, kendisini rahatlatacak golü erken bulmak için istekli, tempolu ve atak başladı. Rakibin auta çıkıyor diye bıraktığı topu Sangare ani bir sprintle top çizgiyi tam geçmeden çevirince, Valencia'nın ayağından erken gol geldi.

Kısa süre sonra da Valencia güzel bir ikinci gol attı. Bundan sonra skor avantajıyla rahatlayan F.Bahçe rehavete girince Helsinki bir gol buldu. Bu golden sonra takımı tekrar oyuna döndü. İkinci yarının da hakimiydi. Bunun sonucunda üçüncü gol geldi.

Ama bir paragraf açayım. Bu hazırlığıyla ve bitirişiyle mükemmel bir goldü. Sonra yine doğal olarak tempo düşüp takım rahatlayınca ve oyuncu değişikliğiyle düzen de bozulunca Helsinki'den bir gol daha geldi. Tekrar hareketlenen F.Bahçe işi noktaladı...

Gelelim genel görüşlerime, ben yeri geldikçe vurgularım. Orta sahanın ortasında belli süreler hariç Sosa-Gustavo ikilisine karşıyım. Pereira dün gece Zajc'ı Sosa'nın yanına monte etti. Gustavo'yu kesemeyeceğinden Serdar Aziz yerine Gustavo'yu üçlü defans yerine koyma cinliği gösterdi.

İrfan Can'ın sakatlığında sağ kulvarda orta sahanın sağında Sangare ve onun önünde de Osayi gibi kanatta oynama özelliği olan iki oyuncu olunca bu kulvar iyi çalıştı.

Sahanın yıldızı hat-trick yapan Valencia sonra ikinci bir numaralı isim de Sangare'ydi. F.Bahçe'de iki tane çok önemli sorun var. Valencia çok iyi oynasa da bir santrfor şart ve hâlâ bulunamadı.

İkinci de ülkemiz şartlarında yıldız futbolcu ayrıcalığıyla yeri garanti olan Mesut Özil'in fizik gücünde hiçbir olumlu gelişme olmaması!

GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJLARIN GECESİ

Enner Valencia 52'de attığı estetik golüyle skoru 3-1 yaptı ve aslında maçın bitiş düdüğünü çaldı. Sakatları ve bonservis mağdurları nedeniyle gençler yine kulübede yerlerini aldılar. Gustavo stopere geçti, Sosa ve Zajc merkezi tuttu. Sonrasında Valencia'nın imza günü başladı. Elbette Nazım Sangare'nin 60 metrelik müthiş bir deparla auta giden topu çizgide yakalamasıyla birleşen ustalıktı bu.

Bu ikili üçüncü golü de ürettiler. Kadıköy'deki sıkıntılı dakikalarla geçen ilk maçın endişelerini de rafa kaldırıp, play-off'un keyfini, hazırlık maçı tadında geçtiler. Defans arkasına özellikle Szalai ile toplar kullanarak, oyunu sete döndürmek yerine direkt kaleye hareketlenen anlayışla, ön tarafta coşkulu baskı yapmasıyla Fenerbahçe tehdit eden karakterine geri döndü. Bu maç nasıl oynayacağının son belgesiydi.

Oyuncular değişecek ama tavır aynı. Helsinki'nin iki golü, iki devrede bulduğu tek pozisyon geldi. Kaleci Altay'ın yere yatmadığının, sahasında beklerken Fenerbahçe'nin takım olarak pozisyon vermediğinin de altını çizelim.

Valencia, Finlandiyalılar'da heves de bırakmadı, hırs da. Ama 80'den sonra, Fatih'in (18) de oyuna girmesiyle, Fenerbahçe'nin ön tarafı Arda (16) ve Muhammed (20) ile 18 yaş ortalamasına geldi. Bu çocuklar bir tane kendileri attılar, bir tane de rakibe kendi kalesine attırdılar. Sadece beş gollü bir zafer gecesi değildi yaşanan, birbirini kucaklayan oyuncuların kalplerini taraftarla birleştirmesiydi.

3 resmi maçta kalesini gole kapatan takımın iki tane birden yemesi sürpriz değil. Daha önceki maçların kahramanı Altay oluyordu. Bir bakıma "gol yememe" serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bundan kurtuldular. Kazanmanın, tur atlamanın öne geçtiği bir maçtı bu. Sakatlar, eksikler, tamamlanmayan transfer hamleleri varken, iyi-kötü tartışılmaz.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA