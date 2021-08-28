Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle

2021-2022 Süper Lig sezonunun 3. Haftasında Beşiktaş ile Karagümrük zorlu bir mücadele için yeşil sahaya çıkıyor. Son şampiyon Beşiktaş, diğer bir İstanbul ekibi olan Karagümrük karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkmayı hedeflerken, Karagümrük ise siyah-beyazlı takımı evinde yenmek ve ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Beşiktaş-Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin bilgiler şöyle;