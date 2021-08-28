Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 28.8.2021 20:00 Son Güncelleme: 28.8.2021 20:00

Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle

Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 3. Haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında, Karagümrük’ü konuk ediyor. Kıyasıya geçmesi beklenen mücadeleyi televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izleme linki ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonunun 3. Haftasında Beşiktaş ile Karagümrük zorlu bir mücadele için yeşil sahaya çıkıyor. Son şampiyon Beşiktaş, diğer bir İstanbul ekibi olan Karagümrük karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkmayı hedeflerken, Karagümrük ise siyah-beyazlı takımı evinde yenmek ve ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Beşiktaş-Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin bilgiler şöyle;

  • Beşiktaş-Karagümrük maçında ilk düdük 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 21:45'te çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



Aşağıda yer alan canlı yayın linki aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/besiktas-vfkaragumruk?autoplay=True

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Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle
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