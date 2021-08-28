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Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:12

Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Liverpool Chelsea maçı ile iki takım Premier Lig’de karşı karşıya gelecek. Liverpool sahasında Chelsea’yi konuk edecek. İngiltere Premier Lig’in 3.haftasında heyecan dorukta iken ligin favorileri arasında yer alan iki takım arasında mücadele devam ediyor olacak. Peki; Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 3.haftasında Liverpool kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Kritik maçlar arasında yer alan iki takım, ligin en güçlüleri arasında yerini alırken Premier Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken takım Liverpool, kalesine en az şut gelen ekip ise Chelsea olarak biliniyor. Kritik maça sayılı saatler kala "Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yanıt bulmuş oldu.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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