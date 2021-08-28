Premier Lig'in 3.haftasında Liverpool kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Kritik maçlar arasında yer alan iki takım, ligin en güçlüleri arasında yerini alırken Premier Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken takım Liverpool, kalesine en az şut gelen ekip ise Chelsea olarak biliniyor. Kritik maça sayılı saatler kala "Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yanıt bulmuş oldu.