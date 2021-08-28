Mesut Özil’den Mikel Arteta’ya gönderme! 5-0’lık hezimet sonrası...

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona oldukça kötü başlayan Arsenal, son olarak Manchester City'e 5-0 mağlup oldu. Ligde oynanan 3 maçı da kaybeden Arsenal, rakiplerine gol atamadı. Arsenal'in bu performansı büyük tepki çekerken Mikel Arteta'nın geleceği de tartışılan konular arasında.