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Giriş Tarihi: 28.8.2021 18:02 Son Güncelleme: 28.8.2021 18:04

Mesut Özil'den Mikel Arteta'ya gönderme! 5-0'lık hezimet sonrası...

Mesut Özil’den Mikel Arteta’ya gönderme! 5-0’lık hezimet sonrası...

İngiltere Premier Lig'de sezona 3'te 0 yaparak başlayan Arsenal, taraftarların tepkisini çekiyor. Son yılların en kötü lig başlangıcını yapan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın gönderilmesi an meselesi. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Mikel Arteta'ya gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona oldukça kötü başlayan Arsenal, son olarak Manchester City'e 5-0 mağlup oldu. Ligde oynanan 3 maçı da kaybeden Arsenal, rakiplerine gol atamadı. Arsenal'in bu performansı büyük tepki çekerken Mikel Arteta'nın geleceği de tartışılan konular arasında.

Mesut Özil, Arsenal'de geçirdiği son dönemde birlikte çalıştığı Mikel Arteta'ya sosyal medyadan gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Mikel Arteta, Mesut Özil'in takımdaki son döneminde yıldız oyuncuyla iyi bir süreç geçirmemişti. Özil, Arsenal'deki dönemine ithafta bulunarak "Sürece güvenin." paylaşımını yaptı.

İşte Mesut'un paylaşımı...

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Mesut Özil'den Mikel Arteta'ya gönderme! 5-0'lık hezimet sonrası...
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