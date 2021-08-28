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Giriş Tarihi: 28.8.2021 15:04 Son Güncelleme: 28.8.2021 15:08

Trabzonspor'a yıldızlarından kötü haber! Cornelius, Bruno Peres ve Gervinho...

Trabzonspor’a yıldızlarından kötü haber! Cornelius, Bruno Peres ve Gervinho...

Roma'ya elendikten sonra tamamen Süper Lig'e odaklanan Trabzonspor'a yıldız oyuncularından kötü haber geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Bruno Peres, Gervinho, Cornelius ve Trondsen'in sağlık durumu paylaşıldı. Bu dört oyuncu da Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Abdullah Avcı, Gervinho'nun yokluğunda Abdülkadir Ömür'e Bruno Peres'in yokluğunda Serkan Asan'a ve Cornelius'un sakatlığında Djaniny'ye forma şansı verecek. Trabzonspor'da bu dört isim de Giresunspor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar sonrası Giresunspor maçı muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI!

'Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır.'

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Trabzonspor'a yıldızlarından kötü haber! Cornelius, Bruno Peres ve Gervinho...
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