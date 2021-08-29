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Giriş Tarihi: 29.8.2021 12:03

Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İHA
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

FTA Antalyaspor, 2.5 sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl uzattı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kaya da katıldı. Fredy imza töreninde Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golünü attığı forma ile poz verdi.

Fredy'nin bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar, hatta aynı performansı göstermesi halinde 2026 sezonu sonuna kadar uzattıklarını belirten Okan Kaya, "Fredy, Antalyaspor formasını 71 kez Süper Lig'de 13 kez Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 84 kez giydi ve bu maçlarda 12 gol, 10 asistlik bir katkı ortaya koydu. Fredy ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutluyuz. Angola Milli Takım formasını giyen futbolcumuzu artık bir Antalyalı olarak görüyoruz. Takımımızın Süper Lig'de bininci golünü atarak tarihimize geçen futbolcumuza bundan sonraki dönemde başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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