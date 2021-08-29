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Giriş Tarihi: 29.8.2021 20:29 Son Güncelleme: 29.8.2021 20:58

Son dakika! Trabzonspor Giresunspor deplasmanında 3’te 3 peşinde!

Son dakika! Trabzonspor Giresunspor deplasmanında 3’te 3 peşinde!

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi’nde Roma’ya elenen Trabzonspor, bugün Giresunspor deplasmanında ligde 3’te 3 yapma hedefinde. Trabzonspor’da Bruno Peres, Gervinho ve Cornelius gibi önemli isimler yok. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Karadeniz derbisinde Giresunspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde 2'de 2 yapan Trabzonspor bu maçı da kazanarak puanını 9 yapmak istiyor. Giresunspor ise ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Giresunspor: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Trabzonspor'a rakip olduğu son resmi maçı 2-0 kaybeden Giresunspor (1976/77 Süper Lig), kulüp tarihinde bordo-mavililerden üst üste iki yenilgi almadı.

Trabzonspor'un kulüp tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Giresunspor (3B 2M; diğeri Afyonspor).

Süper Lig'de oynadığı son dokuz iç saha maçını kazanamayan Giresunspor (5B 4M; 1976/77'de 8 maç & 2020/21'de 1 maç), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u mağlup ederek aldı (2-0).

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Son dakika! Trabzonspor Giresunspor deplasmanında 3’te 3 peşinde!
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