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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Trabzonspor’a 4 kötü haber

Roma müsabakasında sakatlanan ve dün MR’ları çekilen Cornelius, Peres, Gervinho ile Trondsen’in bugün forma giyemeyecekleri açıklandı

Trabzonspor'a deplasmandaki Roma maçının faturası ağır oldu. Bu karşılaşmada sakatlanan Andreas Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Anders Trondsen bugün Giresun deplasmanında bordo-mavili formayı giyemeyecek. Oyuncuların sakatlıkları şöyle:
CORNELİUS: Sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması.
BRUNO PERES: Sağ kasığında 2. derece kas zorlanması.
GERVİNHO: Sağ bacak arka kasığında 1. derece kas zorlanması.
TRONDSEN: Sol kasık kas içi kanaması.
Bu sakatlıklar ilk 11'i de değiştirdi. Abdülkadir Ömür ile birlikte bugün Serkan Asan sağda, İsmail Köybaşı da sol bekte forma giyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Siopis-Berat arasında da kararını maç saatinde verecek.

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Trabzonspor’a 4 kötü haber
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