"Barcelona, Emre Demir'i kadrosuna kattı" Kayserispor transferde ne kadar kazanacak?

Barcelona, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i transfer etti. İspanyol medyası transfer iddiasını oartaya attı. Sport gazetesinin geniş yer verdiği haberde, Barcelona'nın Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı vurgulandı.
Haberde 17 yaşındaki futbolcunun bu sezonu Kayserispor'da geçireceği ve 18 yaşına girdikten sonra Barcelona'ya katılacağı belirtildi. Emre Demir'in gelecek sezon Katalan devine katılması bekleniyor.
KAYSERİSPOR 4 MİLYON EURO KAZANACAK!
İddiaya göre Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan pazarlıklarda geleceğe yönelik maddeler de yer alıyor.
Kayserispor geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı 3.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e göndermişti.
Emre Demir, son 3 sezonda Kayserispor formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.