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Giriş Tarihi: 30.8.2021 17:50 Son Güncelleme: 30.8.2021 17:57

"Barcelona, Emre Demir'i kadrosuna kattı" Kayserispor transferde ne kadar kazanacak?

Barcelona, Emre Demir’i kadrosuna kattı Kayserispor transferde ne kadar kazanacak?

İspanyol medyasına göre Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir transferini bitirdi. Bu transfer sonrası Katalan ekibinin Kayserispor'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Barcelona, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i transfer etti. İspanyol medyası transfer iddiasını oartaya attı. Sport gazetesinin geniş yer verdiği haberde, Barcelona'nın Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı vurgulandı.

Haberde 17 yaşındaki futbolcunun bu sezonu Kayserispor'da geçireceği ve 18 yaşına girdikten sonra Barcelona'ya katılacağı belirtildi. Emre Demir'in gelecek sezon Katalan devine katılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR 4 MİLYON EURO KAZANACAK!

İddiaya göre Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan pazarlıklarda geleceğe yönelik maddeler de yer alıyor.

Öte yandan Emre Demir'in geçmişte La Masia'da test edildiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulanırken PSG'nin de radarında olan genç oyuncu için Barcelona'nın hızlı hareket ettiği belirtildi.

Süper Lig'deki ilk maçına 15 yaşında çıkan Emre Demir kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı 3.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e göndermişti.

Emre Demir, son 3 sezonda Kayserispor formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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"Barcelona, Emre Demir'i kadrosuna kattı" Kayserispor transferde ne kadar kazanacak?
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