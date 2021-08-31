Azarovi için Arçil devrede

Genç futbolcu için önerilen 450 bin Euro’yu az bulan Dinamo Batumi ile yakın ilişkileri olan eski yıldızı Arçil’den yardım isteyen bordo-mavililer, yeni bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor
Trabzonspor 19 yaşındaki Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin transferi için eski oyuncusu Arçil Arveladze'yi devreye soktu. Basel ve Krasnodar'ın da genç sol beke talip olması üzerine bordo-mavililer, Dinamo Batumi kulübüne yakınlığı ile bilinen eski futbolcusundan transfer için yardım istedi. Bordo-mavililer ayrıca bu transfer için sunmayıplanladığı yeni teklifte bonservis bedelini birmiktar daha arttırma kararı aldı. Trabzonspor daha önce Azarovi için 450 bin Euro'ya kadar çıkabileceğini iletmiş ancak Gürcü ekibi bu rakamı yetersiz bulduğunu dile getirmişti.