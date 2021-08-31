Genç Fenerliler

Transferde belirsizlik sürerken, her maça bir genç oyuncu damga vuruyor. 1-0 kazanılan ilk Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın golü, Antalya karşılaşmasında 16'lık Arda Güler'in asisti, Helsinki rövanşında 9 dakika sahada kalan 18 yaşındaki Fatih Yiğit'in golü ve son olarak Altay deplasmanında Ferdi'nin 4 dakika içindeki 1 gol-1 asistlik performansı sarı-lacivertlilerin tesellisi oldu.
KIM DİNLENECEK!
Lige verilen milli ara sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için ilaç oldu. Altay maçında sahayı sedye ile terk eden Min-JaeKim'in önemli bir problemi olmadığı ve birkaçgün dinlendikten sonra takıma katılacağı açıklandı. Sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, DimitrisPelkas ve Filip Novak'ın ise milli arada takıma katılması bekleniyor. Mesut'un tedavisi sürüyor.