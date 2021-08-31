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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Genç Fenerliler

VOLKAN DEMİR
Genç Fenerliler
Transferde belirsizlik sürerken, her maça bir genç oyuncu damga vuruyor. 1-0 kazanılan ilk Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın golü, Antalya karşılaşmasında 16'lık Arda Güler'in asisti, Helsinki rövanşında 9 dakika sahada kalan 18 yaşındaki Fatih Yiğit'in golü ve son olarak Altay deplasmanında Ferdi'nin 4 dakika içindeki 1 gol-1 asistlik performansı sarı-lacivertlilerin tesellisi oldu.

KIM DİNLENECEK!
Lige verilen milli ara sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için ilaç oldu. Altay maçında sahayı sedye ile terk eden Min-Jae Kim'in önemli bir problemi olmadığı ve birkaç gün dinlendikten sonra takıma katılacağı açıklandı. Sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın ise milli arada takıma katılması bekleniyor. Mesut'un tedavisi sürüyor.

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Genç Fenerliler
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