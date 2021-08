Genç Fenerliler

Transferde belirsizlik sürerken, her maça bir genç oyuncu damga vuruyor. 1-0 kazanılan ilk Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya 'nın golü, Antalya karşılaşmasında 16'lık Arda Güler 'in asisti, Helsinki rövanşında 9 dakika sahada kalan 18 yaşındaki Fatih Yiğit 'in golü ve son olarak Altay deplasmanında Ferdi'nin 4 dakika içindeki 1 gol-1 asistlik performansı sarı-lacivertlilerin tesellisi oldu.Lige verilen milli ara sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için ilaç oldu. Altay maçındaönemli bir problemi olmadığı veaçıklandı. Sakat oyunculardan'ın ise milli arada takıma katılması bekleniyor.'un tedavisi sürüyor.