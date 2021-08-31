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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Kariyer rekorunu kırdı

Kariyer rekorunu kırdı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezona iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz sezondan itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Bordo-mavili takım ile ligde bugüne kadar 35 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 48 gol atarak, 24 gol yiyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2.11 puan ortalaması elde etti. Bu ortalama Avcı'nın kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına da denk geldi.

MOURİNHO YAKIN TAKİPTE
Roma ile oynanan maçlarda Trabzonspor'u öven Jose Mourinho'nun alkış emojisi ile Giresunspor karşılaşmasındaki gol sevincini de beğenmesi dikkat çekti.

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Kariyer rekorunu kırdı
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