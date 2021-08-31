Rossi Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertliler, Los Angeles FC forması giyen Uruguaylı sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı sol kanadı ABD'de buldu. Sarı-lacivertli ekip, MLS ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Rossi,sağlıkkontrollerindengeçmekve görüşmeleredevam etmeküzere İstanbul'a davetedilmiştir" dedi. Kariyerine 2016'da Uruguay takımlarından Penarol'da başlayan Rossi, 2018'de Los Angeles'ın yolunu tuttu. 18 milyonEuro piyasa değerindeki genç yıldız her iki kanadı da kullanabiliyor. Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attıve 1 asist kaydetti.
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Diego Rossi, son 4 sezondur formasını giydiği Los Angeles'ta toplam 121 maçta 59 gol, 22 asiste imza attı.