Başkandan söz: Hasret bitecek

Taraftarlardan takıma destek isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya şampiyonluk mesajı gönderdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok kaliteli bir kadro kurduklarını belirten Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ileyaptığımız planlamayla erkenden çokiyi bir kadro kurduk. Umuyor ve diliyorum ki busezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikteyaşayacağız" dedi. Taraftarlara çağrıda bulunan başkan, "Sizlerden ricam oyuncularımızı sahiplenmeniz,formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda,hayatın her alanında Trabzonspor'un yanındaolmanızdır" ifadelerini kullandı.
DORUKHAN SEFERBERLİĞİ
TRABZONSPOR'DA milli arada gözler en çok Dorukhan Toköz'ün üzerinde. Sakatlığı nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 25 yaşındaki oyuncunun, arada hazır hale gelmesi bekleniyor. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçen Dorukhan, G.Saray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
U19'DA İLK MAÇ 29 EYLÜL'DE U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Turnuvaya Trabzonspor U19 takımı ile birlikte 32 takım katıldı. Çekilen kura sonucu bordo-mavililer,Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımı ile eşleşti. İlk maç 29 Eylül'de deplasmanda, ikinci maç ise 20 Ekim'de Trabzon'da.