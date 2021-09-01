Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkandan söz: Hasret bitecek
Giriş Tarihi: 1.9.2021

Başkandan söz: Hasret bitecek

Başkandan söz: Hasret bitecek

Taraftarlardan takıma destek isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya şampiyonluk mesajı gönderdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok kaliteli bir kadro kurduklarını belirten Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok iyi bir kadro kurduk. Umuyor ve diliyorum ki bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi. Taraftarlara çağrıda bulunan başkan, "Sizlerden ricam oyuncularımızı sahiplenmeniz, formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda, hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN SEFERBERLİĞİ
TRABZONSPOR'DA milli arada gözler en çok Dorukhan Toköz'ün üzerinde. Sakatlığı nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 25 yaşındaki oyuncunun, arada hazır hale gelmesi bekleniyor. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçen Dorukhan, G.Saray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

U19'DA İLK MAÇ 29 EYLÜL'DE
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Turnuvaya Trabzonspor U19 takımı ile birlikte 32 takım katıldı. Çekilen kura sonucu bordo-mavililer, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımı ile eşleşti. İlk maç 29 Eylül'de deplasmanda, ikinci maç ise 20 Ekim'de Trabzon'da.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına gönderdi! İşte bonservis bedeli...
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkandan söz: Hasret bitecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA