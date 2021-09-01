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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Koç: Keyifle seyrediyorum

Koç: Keyifle seyrediyorum
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de transferlere dair önemli açıklamalar yaptı. Koç'un satır başları şöyle: "Vitor Pereira'yı seçmeden önce 16-17 hocayla görüştük. Pereira, F.Bahçe'ye gelme kararını bir gün düşündü. İsabetli bir karar aldığımızı düşünüyorum. Kendisinden çok memnunuz. Volkan Demirel'in kalmasını istedim ama izin istedi. Yolu açık olsun. 2 Eylül gecesine kadar UEFA'ya verilecek listedeki oyuncularımızı bildirmemiz gerekiyor. Rossi'de transfer bedeli yok. Geriye bir tek santrfor kaldı. Yabancı santrforun 2 Eylül'e yetişeceğine inanıyorum."

HALİL, 'BONSERVİSİMİ ALIN GELEYIM' DEDİ
BAŞKAN Koç, Halil Dervişoğlu görüşmesini de doğrulayıp şunları söyledi: "Halil geleceği parlak bir oyuncu. Bu konu bize getirildi. Hocamız olabilir dedi. FFP yüzünden şartlar oluşmadı. Halil Dervişoğlu, 'Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Kiralık olarak gelecekse de Galatasaray'a gitmenin daha doğru olacağını söyledi. G.Saray'a hayırlı olsun. Biz Pelkas'ı yollasak bile Pelkas gitmez. Bir yılda 40 yıllık Fenerbahçeli oldu. Rossi geldi diye, Pelkas gitmeyecek. Samatta'yı gönderdik. Kolasinac ise listemizde yok."

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