Koç: Keyifle seyrediyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de transferlere dair önemli açıklamalar yaptı. Koç'un satır başları şöyle: "Vitor Pereira'yı seçmeden önce 16-17 hocayla görüştük. Pereira, F.Bahçe'yegelme kararını bir gün düşündü. İsabetli bir karar aldığımızı düşünüyorum. Kendisinden çok memnunuz. Volkan Demirel'in kalmasını istedim ama izin istedi. Yolu açık olsun. 2 Eylül gecesine kadar UEFA'ya verilecek listedeki oyuncularımızı bildirmemiz gerekiyor. Rossi'de transfer bedeli yok. Geriye birtek santrfor kaldı.Yabancı santrforun2 Eylül'e yetişeceğineinanıyorum."
HALİL, 'BONSERVİSİMİ ALIN GELEYIM' DEDİ
BAŞKAN Koç, Halil Dervişoğlu görüşmesini de doğrulayıp şunları söyledi: "Halil geleceği parlak bir oyuncu. Bu konu bizegetirildi. Hocamız olabilirdedi. FFP yüzündenşartlar oluşmadı. Halil Dervişoğlu, 'Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Kiralık olarakgelecekse de Galatasaray'agitmenin daha doğru olacağınısöyledi. G.Saray'a hayırlı olsun. Biz Pelkas'ı yollasak bile Pelkas gitmez. Bir yılda 40 yıllık Fenerbahçeli oldu. Rossi geldi diye, Pelkas gitmeyecek. Samatta'yı gönderdik. Kolasinac ise listemizde yok."