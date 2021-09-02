Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, milli takım arasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçı, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Oyuncuların form durumunun görülmesi açısından önem arz eden mücadele, şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları da Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Ümraniyespor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Mücadelenin canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı