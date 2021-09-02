Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, milli takım arasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçı, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Oyuncuların form durumunun görülmesi açısından önem arz eden mücadele, şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları da Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.
Beşiktaş Ümraniyespor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Mücadelenin canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı
Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmanı kulüp ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.