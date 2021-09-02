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Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:40

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Beşiktaş maçı canlı yayın izle! Beşiktaş, milli takım arasında Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren Siyah-Beyazlılar, Ümraniyespor maçı ile form durumunu üst seviyede tutmak istiyor. Bu noktada, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Ümraniyespor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer detaylar

Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, milli takım arasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçı, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Oyuncuların form durumunun görülmesi açısından önem arz eden mücadele, şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları da Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Ümraniyespor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Mücadelenin canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmanı kulüp ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

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Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
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