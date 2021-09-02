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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Francisco Montero tapusuyla Beşiktaş’ta

Francisco Montero tapusuyla Beşiktaş’ta
BEŞİKTAŞ, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Montero'ya yuvana hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı. A.Madrid'den transfer edilen İspanyol stopere yüzde 50'si için 750 bin Euro bonservis bedeli ödenirken, oyuncuya da yıllık 850 bin Euro verilecek. Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, "Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Beşiktaş'a minnettarım" dedi.

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Francisco Montero tapusuyla Beşiktaş’ta
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