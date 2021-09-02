Francisco Montero tapusuyla Beşiktaş’ta

BEŞİKTAŞ, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Montero'ya yuvanahoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı. A.Madrid'den transfer edilen İspanyol stopereyüzde 50'si için 750 bin Euro bonservis bedeliödenirken, oyuncuya da yıllık 850 bin Euroverilecek. Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, "Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Beşiktaş'a minnettarım" dedi.