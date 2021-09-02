Max Meyer kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Max Meyer nereli ve hangi takımdan geldi?

MAX MEYER KİMDİR?

Burada daha da büyük kulüplerin dikkatini çekti. 9 yaşında MSV Duisburg altyapısına geçti. 5 senelik Duisburg kariyerinden sonra ise 2009 yılında Schalke 04 takımına transfer oldu.

2010 yılında Schalke'nin U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezonun ilk yarısında U-17 devam etse de, ikinci yarıda genç yaşında rağmen U-19 takımına yükseltildi. Schalke, o sezon sonunda Almanya finallerine kaldı. Meyer, yarı final maçlarının son dakikalarında oyuna girmişti. Finalde ise Bayern Münih U-19 ile karşılaştılar. Maç 1-1 devam ederken 62. dakikada oyuna girdi ve galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Böylece Schalke U-19, Almanya şampiyonu oldu. Sonraki sezon da Almanya finallerine kaldılar ancak bu sefer yarı finallerde elendiler.

2011-12 sezonunda, Schalke U-19 takımında 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Tammo Harder'ın ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. Gösterdiği iyi performans sebebiyle Schalke genel menajeri Horst Heldt, 2015 yılına kadar geçerli olacak profesyonel bir sözleşme önerdi.