Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR (koronavirüs testi) zorunluluğu var mı?
Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:12

Öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR (koronavirüs testi) zorunluluğu var mı?

Öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR koronavirüs testi zorunluluğu var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı PCR testi içerikli genelgenin ardından öğretmenler ve okul personeli için aşı zorunluluğu olup olmadığı araştırılıyor. Eğitimciler, öğretmenlere PCR testi zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Okullarda kamu sağlığını korumak adına alınan önlemler arasında, “aşı olmayan öğretmenlere PCR (koronavirüs testi) zorunluluğu var mı?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte yüz yüze eğitimin uygulanışına dair merak edilenler.

Aşı olmayan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile duyuruldu. Genelgedeki zorunlu PCR testi kararı; öğrencilerle birebir temas halinde olan tüm okul personelini kapsıyor. Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili maddeleri de içeren genelge, "öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?" sorusunu doğurdu. İşte okullarda aşı ve PCR konusuyla ilgili son durum.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde tüm aşılar gibi koronavirüs aşısında da gönüllülük esastır. Bu nedenle öğretmenler için ya da başka bir meslek kolu için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.

ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşı olmayan öğretmenler için PCR testi zorunluluğu" konulu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı. Yüz yüze eğitim tedbirlerini içeren bu genelgeye göre, iki doz aşı olmayan ya da daha önce Koronavirüs atlatmayan öğretmen ve okul çalışanları için PCR testi zorunlu olacak.

KİMLERE PCR TESTİ ZORUNLU?

Öğretmen ve okul çalışanlarına zorunlu koronavirüs testi uygulaması nedeniyle, haftada iki kez PCR negatif test sonucu verilmesi gerekiyor. Genelgeye göre; öğretmenler dışında idari personel, kantin ve yemekhane çalışanları, öğrenci servis şoför ve rehber personeli zorunlu PCR testi uygulamasına dahil olacak. Test sonuçları okul idareleri tarafından kayıt altında olacak.

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Öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR (koronavirüs testi) zorunluluğu var mı?
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