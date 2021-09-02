Aşı olmayan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile duyuruldu. Genelgedeki zorunlu PCR testi kararı; öğrencilerle birebir temas halinde olan tüm okul personelini kapsıyor. Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili maddeleri de içeren genelge, "öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?" sorusunu doğurdu. İşte okullarda aşı ve PCR konusuyla ilgili son durum.
ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?
Ülkemizde tüm aşılar gibi koronavirüs aşısında da gönüllülük esastır. Bu nedenle öğretmenler için ya da başka bir meslek kolu için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.
ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşı olmayan öğretmenler için PCR testi zorunluluğu" konulu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı. Yüz yüze eğitim tedbirlerini içeren bu genelgeye göre, iki doz aşı olmayan ya da daha önce Koronavirüs atlatmayan öğretmen ve okul çalışanları için PCR testi zorunlu olacak.
KİMLERE PCR TESTİ ZORUNLU?
Öğretmen ve okul çalışanlarına zorunlu koronavirüs testi uygulaması nedeniyle, haftada iki kez PCR negatif test sonucu verilmesi gerekiyor. Genelgeye göre; öğretmenler dışında idari personel, kantin ve yemekhane çalışanları, öğrenci servis şoför ve rehber personeli zorunlu PCR testi uygulamasına dahil olacak. Test sonuçları okul idareleri tarafından kayıt altında olacak.