1 numarada Hamsik var

Trabzonspor’un 7 resmi maçına da ilk 11’de başlayan HAMSIK, 625 dakika sahada kalıp 1 gol ve 1 de asist üretti
Transferde 9 takviye ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da, Süper Lig ve Avrupa'da oynanan 7 maçın tamamında forma giyen tek yeni isim Marek Hamsik oldu. Bütün maçlara ilk 11'de çıkarak 625 dakika sahada kalan Slovak orta saha, ligdeoynanan 3 maçta 1 gol ve 1 asist üretirken,Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maçta skora etki edemedi. 34 yaşındaki yıldızı, 6 karşılaşmada 552 dakika ile Bruno Peres takip etti. Gervinho 6 müsabakada 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367 dakika süre aldı. Cornelius 105, Siopis112 ve Koita 23 dakika görev yaptı.
TRABZON-G.SARAY 12 EYLÜL PAZAR GÜNÜ
SÜPER Lig'de 4 ila 16. haftalar arası program açıklandı. Dördüncü haftanın en önemli müsabakasıolan Trabzonspor-Galatasaray maçı 12Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Haftanın programı şöyle:11 Eylül Cumartesi: 17.00 Karagümrük-Adana Demir, Konya-Altay. 20.00 Beşiktaş-Yeni Malatya, Kayseri-Kasımpaşa. 12 Eylül Pazar: 17.00 F.Bahçe-Sivas, Rize-Hatay. 20.00 Trabzon-Galatasaray, Göztepe-Başakşehir. 13 Eylül Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK-Antalya, Aytemiz Alanyaspor-Giresunspor.