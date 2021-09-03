Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri 2021

AÖF kayıt yenileme tarihlerinin gelmesiyle kayıtlarını gerçekleştirecek olan binlerce öğrenci "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yeni kayıtlara ilişkin tarihlere de yer verildi. İşlemler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Buna göre; 2021 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...