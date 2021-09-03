Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri 2021

AÖF kayıt yenileme tarihlerinin gelmesiyle kayıtlarını gerçekleştirecek olan binlerce öğrenci "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yeni kayıtlara ilişkin tarihlere de yer verildi. İşlemler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Buna göre; 2021 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler açıköğretim kayıtlarına çevrildi. AÖF, YKS sonuçlarına göre yeni kayıtlar 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.