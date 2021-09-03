Kiracılar ve ev sahipleri Eylül ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. TÜFE oranına göre hesaplanan güncel veriler, TÜİK tarafından her ayın başında duyuruluyor. Ayın ilk günlerinde açıklanan veriler, Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu sorularıyla araştırılıyor. Kira artış oranı neye göre belirlenir sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 kira artış oranı hesaplama işlemi haberimizde.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayına ilişkin kira artış oranı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı ve kira zamlarına ilişkin üst limit de belli oldu.