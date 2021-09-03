Miralem Pjanic'ten Beşiktaş sözleri! "Başlamak için sabırsızlanıyorum"

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Boşnak yıldız Miralem Pjanic, İspanyol basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlandığını söyleyen Pjanic, Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi.
Marca'ya konuşan Boşnak yıldız Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
Yeni sezon öncesi motive durumda olduğunun altını çizen Pjanic, "Mutluyum ve motiveyim. Beşiktaş'ta sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şimdi Beşiktaş'a odaklandım ve mutluyum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.