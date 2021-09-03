Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Miralem Pjanic'ten Beşiktaş sözleri! "Başlamak için sabırsızlanıyorum"
Giriş Tarihi: 4.9.2021 00:56 Son Güncelleme: 4.9.2021 01:08

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş sözleri! "Başlamak için sabırsızlanıyorum"

Miralem Pjanic’ten Beşiktaş sözleri! Başlamak için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın Barcelona'dan yeni transferi Boşnak yıldız Miralem Pjanic, İspanyol basınına transferiyle ilgili konuştu. Pjanic, "Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Boşnak yıldız Miralem Pjanic, İspanyol basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlandığını söyleyen Pjanic, Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi.

Marca'ya konuşan Boşnak yıldız Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."

Yeni sezon öncesi motive durumda olduğunun altını çizen Pjanic, "Mutluyum ve motiveyim. Beşiktaş'ta sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şimdi Beşiktaş'a odaklandım ve mutluyum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Son dakika: ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz
Demet Şener ve Tolga Arman’ın aşk hikayesi bakın nasıl başlamış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Miralem Pjanic'ten Beşiktaş sözleri! "Başlamak için sabırsızlanıyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA