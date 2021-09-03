Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Barcelona'nın Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna katması, Avrupa'da herkesi şaşkına çevirdi. 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde birçok dünya yıldızıyla yan yana oynama fırsatı buldu.
Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini bir gün içinde bitirirken Avrupa'da yapılmış en iyi fırsat transferlerinden biri olarak lanse edildi.
TEK RAKİBİ MESSI
Opta verilerine göre, Serie A'ya transfer olduğu 2011/12'den bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu Miralem Pjanic (16).
JUNINHO ÖVGÜ!
Lyon'dan takım arkadaşı olduğu Juninho da daha önce Pjanic hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı.
Frikikleriyle efsaneleşen eski Lyon'lu Juninho Pernambucano, "Benden sonra gördüğüm en iyi frikikçi Pjanic." ifadelerini kullanmıştı.
TOTTI: O KÜÇÜK PPRENS!
Topla olan ilişkisi nedeniyle lakabı 'Ressam' olan Pjanic, Roma'da oynarken Totti'nin kendisine 'Küçük Prens' lakabını taktığını söyledi.
5 DİL BİLİYOR!
Pjanic, Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 5 dil akıcı şekilde konuşabiliyor.
31 yaşındaki yıldız orta saha geçen sezon Barcelona formasıyla 30 maçta forma giydi.
KENDİSİ İÇİN 120 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ!
Şu ana kadar kendisi için toplam 120 milyon euro bonservis bedeli ödenen Pjanic, kariyerinde sırasıyla Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formalarını giydi.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan Miralem Pjanic, çıktığı 101 maçta 15 gol kaydetti.