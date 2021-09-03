Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
Giriş Tarihi: 3.9.2021 22:35 Son Güncelleme: 3.9.2021 22:56

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."

Son dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’in tek rakibi Messi! Benden sonra en iyisi o...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Barcelona'dan yeni transferi Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Avrupa'nın en önde gelen orta sahalarından geliyor. Siyah-beyazlıların transferi bir gün içinde bitirmesi herkesi şaşkına çevirirken 31 yaşındaki oyuncu, birçok dünya yıldızıyla yan yana oynama fırsatı buldu. Frikik ustası Juninho'nun övdüğü Pjanic'in bu alanda tek rakibi Lionel Messi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Barcelona'nın Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna katması, Avrupa'da herkesi şaşkına çevirdi. 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde birçok dünya yıldızıyla yan yana oynama fırsatı buldu.

Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini bir gün içinde bitirirken Avrupa'da yapılmış en iyi fırsat transferlerinden biri olarak lanse edildi.

EFSANELERLE YAN YANA OYNADI!

Miralem Pjanic, Lyon'da Brezilyalı frikik ustası Juninho, Roma'da Francesco Totti, Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Barcelona'da Lionel Messi ile birlikte forma giydi.

TEK RAKİBİ MESSI

Opta verilerine göre, Serie A'ya transfer olduğu 2011/12'den bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu Miralem Pjanic (16).

JUNINHO ÖVGÜ!

Lyon'dan takım arkadaşı olduğu Juninho da daha önce Pjanic hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı.

Frikikleriyle efsaneleşen eski Lyon'lu Juninho Pernambucano, "Benden sonra gördüğüm en iyi frikikçi Pjanic." ifadelerini kullanmıştı.

TOTTI: O KÜÇÜK PPRENS!

Topla olan ilişkisi nedeniyle lakabı 'Ressam' olan Pjanic, Roma'da oynarken Totti'nin kendisine 'Küçük Prens' lakabını taktığını söyledi.

5 DİL BİLİYOR!

Pjanic, Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 5 dil akıcı şekilde konuşabiliyor.

31 yaşındaki yıldız orta saha geçen sezon Barcelona formasıyla 30 maçta forma giydi.

KENDİSİ İÇİN 120 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ!

Şu ana kadar kendisi için toplam 120 milyon euro bonservis bedeli ödenen Pjanic, kariyerinde sırasıyla Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formalarını giydi.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan Miralem Pjanic, çıktığı 101 maçta 15 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken detay! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Filenin Sultanları Türkiye yarı final maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı?
Son dakika haberler: Transferin son günü gitmesine izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA