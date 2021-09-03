Ortaya Meyer forvete Berisha

Avusturya’nın Salzburg takımında oynayan Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Köln forması giyen 25 yaşındaki orta saha Max Meyer için de bonservis ödenmedi
Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya göndereceği listeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son 48 saatte müthiş bir trafik yaşadı. Sarı-lacivertliler elindekiyıldızları gönderirken, ikiönemli açığını da listeyeyazma kriterlerineuygun olarakkapattı. Son olarak Köln'de forma giyen Alman orta saha oyuncusu Max Meyer bedelsiz olarak 2 yıllığına takıma katıldı. Sabırsızlıklabeklenen forvet takviyesi ise Avusturya takımı Salzburg'tan yapıldı. Kosova asıllı Almansantrfor Mergim Berishaile 4 yıllık sözleşme imzalandı.4 milyon Euro da bonservisücreti ödendi.
NABİL DİRAR KASIMPAŞA'YA TRANSFER OLDU
23 yaşındaki Berisha ile 25 yaşındaki Max Meyer, Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı. Sarı-lacivertliler, Helsinkieşleşmesinde listeye yazamadığıMin Jae Kim'i Samatta'nın yerinelisteye dahil etti. Yine takıma kiralama bedeli ödenmeden katıldığı için Diego Rossi de UEFA'ya gidenlistede kendisine yer buldu. Kadro dışı kalan isimlerden Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı. F.Bahçe sözleşmesini feshetti.
'BENİM İÇİN YENİ BİRMEYDAN OKUMA'
Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Mergim Berisha, "Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'deyim. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu benim için yeni bir meydan okuma olacak" ifadesini kullandı.
BERİSHA Avusturya Ligi'nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı
MAX MEYER
2020-2021 sezonunda Köln ile 12 müsabakada forma giydi. Gol ve asist katkısında bulunmadı
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ Alternatifsiz isim kalmadı
MEVKI olarak eksikleri tamamladılar. Meyer, Gustavo'nun yanına veya yerineoynayabilecek bir oyuncu. Sağ ayağını etkili kullanıyor. Derin paslar atabiliyor. Baskı altında oynayabiliyor. Doğru bir seçenek yarattılar. Berisha kulübün transferpolitikasına da uygun bir isim. Genç oyuncular ekolünde umut vadeden bir santrfor. Yapı olarakpas alışverişinde de etkiliolmasını bekliyorum. Rossi'yi de kattığımız zaman şu anda Fenerbahçe'nin alternatifsiz oyuncusu kalmadı. Genç ve başarı arayanfutbolculardan oluşanbir kadro kurdular.