Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! ’Bizi kurtarın diye ağlayacaklar’

Şu anda herkesin somut olarak gördüğü şey şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirle bir süre rahat nefes almak.

Bu konuda en rahat takım Beşiktaş. Bu avantajını iyi kullanıyor. Batshuayi, Teixeira ve Pjanic gibi oyuncuları da kiralama yolu ya da bedelsiz alarak yalnızca bu senenin hesabını doğru bir şekilde yapıyor.