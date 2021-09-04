Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! ’Bizi kurtarın diye ağlayacaklar’

Son dakika... Her transfer döneminde olduğu gibi bu sezon da 4 büyükler yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Birbirinden önemli isimler Süper Lig'in yolunu tutarken, Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemleri devlerin transfer politikasını değerlendirdi. Özellikle artan borçlara dikkat çekilirken, başarısız olan takımın büyük sıkıntılar yaşayacağına vurgu yapıldı.
İşte Sabah Gazetesi yazarlarının transfer değerlendirmeleri...
4 Büyükler çılgın transferler yaptılar ve hâlâ yapıyorlar. Bu ağır mali tablonun altından kalkabilecekler mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Düşünüyorum, düşünüyorum; TFF'de limitler nasıl konuşuldu, kulüpler bu kadar mali sıkıntıda bu transferleri nasıl yapıyor? Demek ki oluyormuş. Bütün takımların çok önemli borçları var.
Bu durum ilerleyen zamanlarda nasıl handikap doğuracak şimdiden söylemek oldukça zor. Ama netice olarak; 4 Büyük Takım da benim tahminlerimin çok üstünde transfer yaptılar. Artık hayırlı olsun diyelim!
GÜRCAN BİLGIÇ: Kulüpler, Bankalar Birliği ile yeniden anlaşıp 3 yıl ana para ödemesiz bir periyot oluşturdular. Yani limitleri arttı. Beşiktaş, belki de Şampiyonlar Ligi'ne son kez direkt katıldığımız sezonda mümkün olduğunca yüksek başarının peşinde.
Transfer politikası da doğru. G.Saray ile F.Bahçe direkt Devler Ligi'ne katılım imkânı kalmayınca gençleşmeye yöneldi. Onların yaptığı da doğru! Trabzonspor, tecrübeli bir takım oluşturup kadrosuna kalite kattı.
Onların da yolu doğru. Harcanan paralara baktığımız zaman yüksek gibi gözükse de 3 yıla varan ödeme periyotları var. Bugün yapılanlar önümüzdeki iki senede verim vermezse esas problem o zaman çıkar.
"HERKES BORÇ BATAĞINDA AMA..."
ALİ GÜLTİKEN: Bu tablonun altından kalkamayacaklarını biliyoruz. Geçmiş yıllardaki örneklere baktığımızda tablo çok net ortada. Herkes borç batağında ama hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar.
Şu anda herkesin somut olarak gördüğü şey şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirle bir süre rahat nefes almak.
Bu konuda en rahat takım Beşiktaş. Bu avantajını iyi kullanıyor. Batshuayi, Teixeira ve Pjanic gibi oyuncuları da kiralama yolu ya da bedelsiz alarak yalnızca bu senenin hesabını doğru bir şekilde yapıyor.
Herkes kadroyu güçlendirmeye çalışsa da hem şampiyon kadronun devamı hem de gelen oyuncuların kalitesi açısından Beşiktaş daha da önde duruyor.
"BAŞARI VE PARAYA ÇEVİREMEZLERSE..."
MURAT ÖZBOSTAN: Enteresan şekilde kulüplerimiz, özellikle 4 Büyükler, geçmiş yıllara göre katbekat fazla transfer yaptılar. Oysa bir süre öncesine kadar ekonomik durumları ile ilgili futbolseverlere kötü bir tablo çiziyorlardı.
Gelinen noktada bu kadar önemli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi, Süper Lig'de oynaması, futbolseverler için hoş bir şey. Fakat bundan sonraki süreçte alınacak verim ya da oyuncularla yaşanabilecek sorunları umarım yaşamazlar.
Şu anda birçok takım, özellikle de F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray eldeki mevcut oyuncuları göndermek için akla karayı seçiyorlar. Ben bu kadar çok transfer yapılması taraftarı değilim.
Elbet bildikleri vardır. Umarım bunu hem başarıya hem de paraya çevirirler. Yoksa 'bizi kurtarın' diye yine feryat figan ağlayacaklar.