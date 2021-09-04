Son dakika! Manchester United kasasını doldurdu! Ronaldo transferi sonrası rekor geldi

Flaş bir kararla eski takımı olan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Manchester taraftarlarını da sevince boğdu.
Juventus'ta mutlu olmadığı ortaya çıktıktan sonra Manchester City'e transfer olacağı iddia edilen Ronaldo ortaya atılan iddiaların aksine Manchester United'a geri döndü.
TARAFTARLAR MAĞAZALARA AKIN ETTİ
Transferin açıklanmasının ardından sonra forma numarasının 7 olduğu açıklanan Ronaldo'nun formalarını almak isteyen Manchester United taraftarları forma satın almak için satış mağazalarına akın etti.
FORMA SATIŞLARI REKOR KIRDI
Formaların satışa sunulmasından sonra saatler içerisinde satış rekorları geldi. Ronaldo'nun giyeceği 7 numaralı formalar 12 saat içinde 32.5 milyon £ değerinde bir satışa imza attı.
RONALDO FORMASI EN ÇOK SATILAN OYUNCU OLDU
Forma satışları saatler içerisinde kulüp rekorları kırarak Manchester United'ın kasasın doldurmuş oldu. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, bir kulübe transfer olduktan sonra forması en çok satılan oyuncu oldu.
RONALDO, MESS'Yİ, TOM BRADY'İ, BRYCE HARPER VE LEBRON JAMES'İ GERİDE BIRAKTI
Ronaldo, Lionel Messi'nin PSG'ye, Bryce Harper beyzbolda Philadelphia Phillies'e, Tom Brady Amerikan futbolunda Tampa Bay Buccaneers'a ve LeBron James'in de LA Lakers'a transfer olduktan sonra yapılan forma satışlarını da geride bıraktı.