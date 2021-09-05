Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Meyer’den Galatasaray sözleri!

"TAKIMIMIZ VE HOCAMIZ İYİ, ANTRENMANLAR SERT GEÇİYOR"

Takımın durumuna değinen Meyer, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir kulüpte olduğumu hissediyorum, her şeyimle buradayım. Takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oluyoruz maçlarda bu beni besleyecek bir durum. Umarım bu yıl bizim için başarılı bir sezon olur. Ben burada şuan itibariyle Fenerbahçe'yi düşünüyorum, buraya odaklandım. Şu an itibariyle başka bir şey düşünmüyorum. İşimi yapmam gerekiyor. Forma için elimden gelen mücadeleyi göstermeliyim. 6 numaralı forma boştu, 7 giyiyordum ama 7 dolu olduğu için 6'yı tercih ettim favori numaralarımdan" dedi.