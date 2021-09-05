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Giriş Tarihi: 6.9.2021 00:06 Son Güncelleme: 6.9.2021 00:06

Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti!

AA
Kayserispor’un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti!

Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur 72 yaşında vefat etti. Mamur 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı. Mamur'un cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur vefat etti. Evinde fenalaştıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mamur, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mamur 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı. Mamur'un cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR VE TFF'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Kayserispor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mamur'un vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Kulübün mesajında, "Kayserispor'umuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur''a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

TFF'nin mesajında ise "Yukatel Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan ve görev döneminde 2008'de Türkiye Kupası kazanılan Mamur, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Recep Mamur'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Yukatel Kayserispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti!
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