Koeman yüzüme bakmadı

Beşiktaş’ın yeni transferi Pjanic içini döktü: “Barcelona’da Koeman bana saygısızca davrandı. Benimle hiç konuşmadı”
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. İspanyol Marca gazetesine konuşan Boşnak yıldız, Barça'da kendisine adil davranılmadığını belirterek, "Teknikdirektör Koeman bana saygısızca davrandı.Benimle hiç konuşmadı. Barcelona'da oynamakhedefimdi ama bu şekilde bir karmaşanıniçinde bulunacağımı hiç düşünmemiştim.Anlaşılması zor bir durum" dedi.
GELMEK İÇİN MAAŞIMI İNDİRDİM!
Maaşında indirim yaparak Beşiktaş'a geldiğini kaydeden 31 yaşındaki orta saha, "Güveneve diyalog kurmaya ihtiyacımvar. Bana bunlar Barcelona'daverilmedi. Orada sıfır dakikaoynamayı göze alamazdım.Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda30-40 maç oynayabilirim,Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim" diye konuştu.
ENES CİNEMRE BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş Futbol Akademisi, 2007'li orta saha oyuncusu Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı. Önümüzdeki sezondan itibaren U-15 akademi takımında oynayacak olan 14 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın Ümraniye Tesisleri'nde ağırlayarak başarı diledi. Mutlu olduğunu belirten Enes, "Kendimi geliştirmek ve hedeflerime ulaşmak istiyorum " dedi.