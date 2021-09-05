Pereira istedi yönetim aldı

Kanarya, iki Alman Berisha ve Meyer'in ardından Portekizli Miguel Crespo'yu da kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün İstanbul’a gelip resmi imzayı atacak
Hafta içi Alman oyuncular MergimBerisha ve MaxMeyer'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, dün de sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla Portekiz'de Estoril Praia forması terleten orta saha Miguel Crespo'yu transfer etti. Kanarya resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996doğumlu orta sahaoyuncusu, görüşmelerisürdürmek vesağlık kontrolündengeçmek üzere5 Eylül Pazar günü(bugün) İstanbul'agelecektir" dedi.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan 24 yaşındaki futbolcu, sol açıkta da görev yapabiliyor. Bu sezon Portekiz'de Estoril Praia formasıyla 3 maçta ter döken Crespo, 1 gol kaydetti.
AGRESİF VE MÜCADELECİ
Kariyerinde daha önce Braga, Merelinense, Neves ve Feirense takımlarında forma giyen Miguel Crespo 24 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Estoril Praia ile ikinci ligde 30 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı. Bu sezon takımı birinci lige çıkarken 3 maçta görev aldı. 15 ikili mücadele kazanan tecrübelioyuncu, pes etmeyen ve agresifoyun tarzıyla biliniyor.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON TRANSFERLERİ
Min-Jae Kim
Burak Kapacak
Steven Caulker
Çağtay Kurukalıp
Serdar Dursun
Diego Rossi
Max Meyer
Mergim Berisha
Miguel Crespo