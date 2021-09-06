Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbileri bekliyorum
Giriş Tarihi: 6.9.2021

Derbileri bekliyorum

Derbileri bekliyorum
F.Bahçe'nin 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki orta sahadan satır başları şöyle:
F.Bahçe'de antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Kulübün şampiyonluk hedefi var ve ben de elimden geleni yapmak istiyorum.
Türkiye'de Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe maçları çetin geçiyor. Ligi biliyorum. Zor ve agresif bir lig.
8 numara oynamak benim için daha iyi ama 6 numarada da iyi hissediyorum.
G.Saray derbisi, büyük bir derbi. Almanya'da Schalke, Borussia rekabeti önemli. Buradaki derbiler de çok önemli. Sabırsızlıkla maçları bekliyorum.
İnanılmaz bir taraftar gurubumuz var. Futbol için yanıyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu mu? İşte veda eden isim...
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı?
Son dakika: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos: Oyuncular için sınır dışı kararı...
Olayların kadını bu kez hamile
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernandes kararı...
Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Üniversite YKS ek tercih tarihleri - kılavuzu || 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ikinci yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca'dan 'Okul' uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbileri bekliyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA