Derbileri bekliyorum

F.Bahçe'nin 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki orta sahadan satır başları şöyle:
F.Bahçe'de antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Kulübün şampiyonluk hedefi var ve ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Türkiye'de Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe maçları çetin geçiyor. Ligi biliyorum. Zor ve agresif bir lig.
8 numara oynamak benim için daha iyi ama 6 numarada da iyi hissediyorum.
G.Saray derbisi, büyük bir derbi. Almanya'da Schalke, Borussia rekabeti önemli. Buradaki derbiler de çok önemli. Sabırsızlıkla maçları bekliyorum.
İnanılmaz bir taraftar gurubumuz var. Futbol için yanıyorlar.