AÖL ilk kayıt başvuru ekranı ve kılavuzu 2021 || Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt ne zaman ve nasıl yapılır?

AÖL kayıt döneminin başlamasıyla beraber işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar kılavuzdaki detayları incelemeye başladı. Kayıtların 6 Eylül tarihiyle beraber başladığı bilinirken bu noktada ise "AÖL yeni ilk kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alacak vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Yapılan açıklamada öncelikle kişilerin T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırması gerekiyor. İşte AÖL Açık lise kayıt ekranı, kılavuzu ve tarihleri...