AÖL ilk kayıt başvuru ekranı ve kılavuzu 2021 || Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt ne zaman ve nasıl yapılır?

AÖL kayıt döneminin başlamasıyla beraber işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar kılavuzdaki detayları incelemeye başladı. Kayıtların 6 Eylül tarihiyle beraber başladığı bilinirken bu noktada ise "AÖL yeni ilk kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alacak vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Yapılan açıklamada öncelikle kişilerin T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırması gerekiyor. İşte AÖL Açık lise kayıt ekranı, kılavuzu ve tarihleri...
AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.