Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:00 Son Güncelleme: 7.9.2021 14:17

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrenciler için düzenlediği Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5 Eylül Pazar günü düzenlenen sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ve velileri haftanın ilk günüyle beraber “2021 İOKBS Bursluluk sınavı açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bu kapsamda gözünü MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav bilindiği üzere maddi durumu yetersiz ancak başarılı öğrencilerin desteklenmesini amaçlıyor. "2021 İOKBS Bursluluk sınavı açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ve detaylar...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı
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