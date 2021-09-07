Cyle Larin görüşme odasına!

Giriş Tarihi: 7.9.2021

Sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı oyuncu ile yönetim yeniden masada. Yazın başkan Çebi'nin kontrat uzatma teklifi yaptığı futbolcudan henüz ses çıkmadı. Yeni öneride ise yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk mukavele var