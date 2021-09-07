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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Cyle Larin görüşme odasına!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cyle Larin görüşme odasına!

Sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı oyuncu ile yönetim yeniden masada. Yazın başkan Çebi'nin kontrat uzatma teklifi yaptığı futbolcudan henüz ses çıkmadı. Yeni öneride ise yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk mukavele var

Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı. 26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak. Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak. 1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek.

BEŞİKTAŞ'A 5.6 MİLYON EURO!
Beşiktaş, gelirleri artırmak için hız verdiği sponsorluk anlaşmalarından birine daha imza attı. Siyah-beyazlılar, taraftar token platformu Bitci ile tribün isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının 3 sezon için toplam 5 milyon 670 bin Euro + KDV olduğu bildirildi. Anlaşma gereği artık Vodafone Park'ta yer alan Güney Kale Arkası tribününe "Bitci Tribünü" adı verilecek.

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Cyle Larin görüşme odasına!
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