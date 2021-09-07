Cyle Larin görüşme odasına!

Sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı oyuncu ile yönetim yeniden masada. Yazın başkan Çebi'nin kontrat uzatma teklifi yaptığı futbolcudan henüz ses çıkmadı. Yeni öneride ise yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk mukavele var
Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesininson yılına giren CyleLarin ile başkan AhmetNur Çebi yaz aylarındagörüşürken Kanadalı oyuncuhenüz geri dönüş yapmadı. 26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak. Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak. 1.7milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuyayıllık 2 milyon Euro'dan 3sezonluk sözleşme önerilecek.
BEŞİKTAŞ'A 5.6 MİLYON EURO!
Beşiktaş, gelirleri artırmak için hız verdiği sponsorluk anlaşmalarından birine daha imza attı. Siyah-beyazlılar, taraftar token platformu Bitci ile tribünisim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının 3 sezon için toplam5 milyon 670 bin Euro + KDV olduğubildirildi. Anlaşma gereği artık Vodafone Park'ta yer alan Güney Kale Arkası tribününe "Bitci Tribünü" adı verilecek.