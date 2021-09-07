Öğrenciler ve velileri yüz yüze eğitim süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Online/uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından tüm kademelerde yüz yüze eğitimle okula dönüş kararı alındı. Bu kararla birlikte, "haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları takip edilirken, bugün çalan ilk ders ziliyle birlikte "bütün sınıflar okula gidecek mi, haftada kaç gün yüz yüze eğitim olacak, devam zorunluluğu var mı?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte MEB'in konuyla ilgili paylaştığı son detaylar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM TÜM SINIFLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri dahilinde bugün başladı. Salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün uygulanacak olan eğitim, tüm kademelerde kesintisiz şekilde devam edecek.