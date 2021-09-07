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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Maaşı 500 bin euro!

Maaşı 500 bin euro!

3+1 yıllık imza atan Crespo için ayrıca 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya dün 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalatarak transferi resmen duyurdu. Önceki gün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı futbolcu için 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 27 numarayı giyecek olan Crespo da yıllık 500 bin Euro kazanacak.

BURAK'IN LISANSI ÇIKTI
FENERBAHÇE'NIN Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis ve takas ile kadrosuna kattığı Burak Kapacak'a dün müjdeli haber geldi. Bir süredir lisansının çıkarılmasını bekleyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun adı TFF'ye bildirildi

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