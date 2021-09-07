MEB duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

Ara tatil tarihleri, okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, yıl içerisinde birer hafta olmak üzere toplamda 2 kere ara tatil uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021-2022 ara tatil takvimini paylaştı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ara tatil tarihleri
İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2021-2022 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ile ilgili detaylar şöyle;
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl tatili (Sömestr) 24 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
17 Haziran 2022 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek ve yaz tatili başlayacak.