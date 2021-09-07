MEB duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

Ara tatil tarihleri, okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, yıl içerisinde birer hafta olmak üzere toplamda 2 kere ara tatil uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021-2022 ara tatil takvimini paylaştı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ara tatil tarihleri