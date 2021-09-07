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Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:24

MEB duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

MEB duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken ara tatil tarihleri de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimini paylaştı. Böylelikle, ara tatil tarihleri de belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte, 2021-2022 ara tatil tarihleri

Ara tatil tarihleri, okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, yıl içerisinde birer hafta olmak üzere toplamda 2 kere ara tatil uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021-2022 ara tatil takvimini paylaştı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ara tatil tarihleri

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2021-2022 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ile ilgili detaylar şöyle;

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (Sömestr) 24 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

17 Haziran 2022 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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MEB duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri
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