Milli takım Hollanda karşısında ne yapar? Memphis Depay ve Cengiz Ünder sözleri!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında milli takım, Hollanda'ya konuk oluyor. Millilerimiz, grupta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla lider durumda. SABAH yazarları Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Ali Gültiken, milli takımın Hollanda maçı öncesi formunu değerlendirdi.
SORU: A Milli Futbol Takımımız liderlik için büyük önem taşıyan maçta Hollanda karşısında ne yapar?
BÜLENT TİMURLENK: MEMPHİS DEPAY'I KİLİTLEYİN
Eleme gruplarında liderlik için kapıştığınız takımla oynadığınız maçlar, tenis seti gibidir... Biz kendi oyunumuzu evimizde kazandık. Şimdi kaybetmeyerek servis kırabiliriz. Hollanda Milli Takımı'na 4 gol atan kadroda Cengiz yok, Yusuf vardı. Ama Karadağ maçı da bize şunu gösterdi ki Burak'ın arkasında hem Hakan hem de Yusuf'la oynamak kanatlarda Cengiz ve Kenan varken fazla cüretkar ve geriye dönülmediğinde büyük savunma zafiyeti içeren bir 11...
Elbette ki Türkiye'den rövanşı alıp, 3. kez oturduğu Hollanda teknik direktörlüğünde yoluna bakmak isteyecek. İyi takım savunması, Cengiz- Kerem gibi hızlı hücumcularla mutlaka bitirilmesi gereken hücumlar. Ve elbette kilitlenmesi gereken Memphis Depay. Zor ama başarabilirler.
ÖMER ÜRÜNDÜL: CENGİZ FARK YARATMALI!
Son derece zor bir maça çıkıyoruz. İlk iki maçtaki çok büyük avantajı ne yazık ki iki kolay karşılaşmada kaybettik. Grup birinciliği şansımız için en az bir puan almamız şart. Hollanda organize bir takım. Şu anda da form düzeyleri iyi. Teknik direktörleri değişti. İlk maçtaki 4-2'lik yenilginin rövanşını da almak için son derece agresif ve tempolu oynayacaklar.
Çok iyi yerleşip, alan savunması uygulayıp fizik gücümüzü de sınırsız zorlamamız lazım. Hücum planlarında ise defans blokları çoğu zaman önde oynayacağından, arkaya atılacak zamanlamalı toplarla Burak'ı buluşturmak ve Cengiz'in özel yeteneklerini sergilemesi gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN: BERABERLİK BİZE YETER!
Grupta lideriz. Topladığımız puanların yanında hayal kırıklığı olarak kaybettiğimiz puanlar oldu ama bir şeyi doğru yaptık, o da hiç maç kaybetmedik. Özellikle ikinci tur maçlarına başlandığında rakiplerinize karşı kaybetmemeniz çok önemli. Hollanda karşılaşmasının bizim açımızdan olmazsa olmazı bu. Tabii gönül kazanmayı da arzu ediyor ama beraberlik bizi Hollanda gibi bir rakibin üstünde tutacak.
Sonrasında da her maçı final noktasında oynayabileceğiz. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz noktada olacağız. İşin temel noktası, bundan sonra oynayacağımız grupta liderlik iddiası olan bir rakibe karşı kaybetmeden yola devam edebilmek. Bunu yapacak gücümüz var. Tecrübemiz, kalitemiz ve hatta inancımız da var.