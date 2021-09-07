Milli takım Hollanda karşısında ne yapar? Memphis Depay ve Cengiz Ünder sözleri!

ALİ GÜLTİKEN: BERABERLİK BİZE YETER!

Grupta lideriz. Topladığımız puanların yanında hayal kırıklığı olarak kaybettiğimiz puanlar oldu ama bir şeyi doğru yaptık, o da hiç maç kaybetmedik. Özellikle ikinci tur maçlarına başlandığında rakiplerinize karşı kaybetmemeniz çok önemli. Hollanda karşılaşmasının bizim açımızdan olmazsa olmazı bu. Tabii gönül kazanmayı da arzu ediyor ama beraberlik bizi Hollanda gibi bir rakibin üstünde tutacak.