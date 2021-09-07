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Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:46 Son Güncelleme: 7.9.2021 23:51

Son dakika: Liderliği Hollanda'da bıraktık! Türkiye'nin grubunda son puan durumu...

Son dakika: Liderliği Hollanda’da bıraktık! Türkiye’nin grubunda son puan durumu...

Son dakika... A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlı ekibimiz, lider geldiği Hollanda'da zirveyi kaptırdı. 6-1'lik yenilgi sonrası 11 puanda kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in arkasına düştü. İşte detaylar ve grubumuzda son durum...

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Elemelerine müthiş bir başlangıç yapan Türkiye; Hollanda ve Norveç'i yenmiş, Letonya ile berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020'de yaşanan hezimet sonrası Dünya Kupası eleme müsabakalarında da kötü futbolunu sürdürdü.

Karadağ karşısında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan milliler, 2-2'lik berabere razı oldu. Ardından zayıf rakibi Cebelitarık'ı 3-0 yenen Türkiye, grupta 11 puanla zirvede yer alıyordu.

Hollanda'ya lider gelen A Milli Takım, aldığı 6-1'lik ağır yenilgiyle zirveyi kaptırdı.

Hollanda karşısında 1. dakikada Klaassen'in golüne engel olamayan ay-yıldızlılar, Depay'ı durduramayınca farklı yenilmekten kurtulamadı.

Barcelona'nın yıldız ism, Depay; 15, 37 ve 54. dakikadalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı. 3 gol 1 asistle oynayan Hollandalı yıldız, galibiyetin mimarı oldu.

Hollanda'nın diğer golleri Til ve Malen atarken, Türkiye'nin tek sayısı Cengiz Ünder'den geldi.

Grubumuzdaki diğer maçlarda Norveç sahasında Cebelitarık'ı konuk ederken, Karadağ ile Letonya kozlarını paylaştı.

Norveç sahasında zayıf rakibi Cebelitarık'ı 5-1 yenerken, Karadağ ile Letonya ise 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Hollanda 13 puan ve averajla zirveye oturdu. 13 puana yükselen bir diğer takım ise Norveç oldu ve ikinci sıraya yükseldi.

A Milli Takımımız ise 11 puanda kaldı. Hollanda'ya lider gelen ay-yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi.

Karadağ 8, Letonya 5 puana çıkarken, puanı bulunmayan Cebelitarık son sırada yer alıyor.

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Son dakika: Liderliği Hollanda'da bıraktık! Türkiye'nin grubunda son puan durumu...
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