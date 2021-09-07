Son dakika: Liderliği Hollanda’da bıraktık! Türkiye’nin grubunda son puan durumu...

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Elemelerine müthiş bir başlangıç yapan Türkiye; Hollanda ve Norveç'i yenmiş, Letonya ile berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020'de yaşanan hezimet sonrası Dünya Kupası eleme müsabakalarında da kötü futbolunu sürdürdü.
Karadağ karşısında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan milliler, 2-2'lik berabere razı oldu. Ardından zayıf rakibi Cebelitarık'ı 3-0 yenen Türkiye, grupta 11 puanla zirvede yer alıyordu.
Hollanda karşısında 1. dakikada Klaassen'in golüne engel olamayan ay-yıldızlılar, Depay'ı durduramayınca farklı yenilmekten kurtulamadı.
Barcelona'nın yıldız ism, Depay; 15, 37 ve 54. dakikadalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı. 3 gol 1 asistle oynayan Hollandalı yıldız, galibiyetin mimarı oldu.
Grubumuzdaki diğer maçlarda Norveç sahasında Cebelitarık'ı konuk ederken, Karadağ ile Letonya kozlarını paylaştı.
Norveç sahasında zayıf rakibi Cebelitarık'ı 5-1 yenerken, Karadağ ile Letonya ise 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Hollanda 13 puan ve averajla zirveye oturdu. 13 puana yükselen bir diğer takım ise Norveç oldu ve ikinci sıraya yükseldi.
A Milli Takımımız ise 11 puanda kaldı. Hollanda'ya lider gelen ay-yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi.
Karadağ 8, Letonya 5 puana çıkarken, puanı bulunmayan Cebelitarık son sırada yer alıyor.