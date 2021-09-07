Son dakika: Transfer döneminin bitimine saatler kala! Galatasaray’dan Amadou Diawara atağı

Son dakika... Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Transfer tahtasının kapanmasına kısa süre kala takımlar son hamlelerini yapmak için tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon 10 futbolcu alan Galatasaray, uzun süredir yoğun mesai harcadığı orta saha bölgesi için son bir hamle daha yaptı. Gedson Fernandes ve Elneny'den sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İtalya seferine çıktı.
GEDSON VE ELNENY'DE SONUÇ ALINAMDI...
Galatasaray'ın orta saha bölgesi için 1 numaralı adayı Gedson Fernandes'di. Geçen sezonun devre arasında kiralanan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Portekizli yıldız için yeniden girişimde bulunuldu.
Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in çok istediği Gedson için Benfica ile yapılan sıkı pazarlıklar sonuçsuz kaldı. Bencfica, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
GEDSON OLMAYINCA ROTA İTALYA...
Sarı-kırmızılılar, Gedson'dan sonuç alamayınca daha önce Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in deneyimli futbolcusu Elneny'ye yöneldi. Fakat İngiliz devi Elneny'i bırakmadı.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Roma'nın elden çıkarmak istediği Amadou Diawara için harekete geçti.
2019 yılında Napoli'den Roma'ya transfer olan ve beklediği şansı bulamayan Gineli futbolcu için Galatasaray şartları zorluyor. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim ile Roma'nın başarılı hocası Mourinho arasında dostluk herkes tarafından bilinirken, Portekizli hocanın bu transfere onay verdiği belirtiliyor.
GALATASARAY'IN 11. TRANSFERİ OLACAK!
Galatasaray, yaz transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Halil Dervişoğlu'na imza attıran sarı-kırmızılı ekip, Diawara ile 11. transferini gerçekleştirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in raporları doğrultusunda; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Boey, Aanholt, Cicaldau, Morutan, Nelsson'u transfer etti.