Son dakika: Transfer döneminin bitimine saatler kala! Galatasaray’dan Amadou Diawara atağı

Son dakika... Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Transfer tahtasının kapanmasına kısa süre kala takımlar son hamlelerini yapmak için tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon 10 futbolcu alan Galatasaray, uzun süredir yoğun mesai harcadığı orta saha bölgesi için son bir hamle daha yaptı. Gedson Fernandes ve Elneny'den sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İtalya seferine çıktı.