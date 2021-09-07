Üniversite kayıtları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 Üniversite kayıt tarihleri

Yüz binlerce öğrenci için üniversite kayıt işlemleri devam ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu üniversite kayıt tarihleri aralığında işlemlerini elektronik ortamda ya da okula giderek yüz yüze yapıyor. Bu doğrultuda, üniversite kayıtları ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Zira, belirtilen tarihler aralığında kayıt işlemleri tamamlanmazsa öğrencinin hakkı yanmış olacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitecek, ayın kaçında sona eriyor? İşte, 2021-20222 üniversite kayıt tarihleri
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.