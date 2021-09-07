Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler: 2021 Üniversite kayıt için gerekli belgeler ile evraklar hangileri?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:07 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:08

Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler: 2021 Üniversite kayıt için gerekli belgeler ile evraklar hangileri?

Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler: 2021 Üniversite kayıt için gerekli belgeler ile evraklar hangileri?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar nedir sorusu, öğrencilerin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Kazandıkları okullara giderek yüz yüze kayıt yapmayı düşünenler, üniversite kayıtları için gerekli belgeler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Üniversiteye kayıt için lazım olan belgeleri tamamlamadan, kesin kayıt işlemi gerçekleşmiyor. ÖSYM tarafından üniversite kayıt belgeleri paylaşıldı. Peki, 2022 üniversiteye kayıt için gerekli belgeler neler? İşte, şahsen kayıtta kullanılacak üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler ve evraklar listesi 2021

Üniversite kayıtları için elektronik e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, 8 Eylül'e kadar elektronik kayıtlarını tamamlayacak. Bunun ardından, ÖSYM'nin belirttiği tarihlerde yüz yüze üniversite kayıtları yapılacak. Bu noktada, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Öyle ki, şahsen kayıtta, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması ve okula teslim edilmesigerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları duyurdu. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları için gereken belgeler neler? Detaylar haberimizin devamında.

Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversiteye kayıt belgeleri nedir?

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve şartları nedir?
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi?
SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM ile kılavuz yayınlandı mı?
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı 45 dolar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler: 2021 Üniversite kayıt için gerekli belgeler ile evraklar hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA